“GRATTA E VINCI” GENEROSO CON L’ABRUZZO: INCASSA DUE MILIONI A PINETO GIOCANDO 20 EURO

PINETO – Una giocata al Gratta e Vinci si è trasformata in un colpo di fortuna per un fortunato giocatore a Pineto, in provincia di Teramo. Il biglietto vincente del Gratta e Vinci “Il Maxi Miliardario New” dal valore di 20 euro è stato acquistato presso un punto vendita in via Gabriele D’Annunzio 249 – segnala l’agenzia Agimeg – e ha fruttato un premio di ben 2 milioni di euro.

Cos’è il Gratta e Vinci “Il Maxi Miliardario New” e come si gioca “Il Maxi Miliardario”? E’ uno dei Gratta e Vinci più apprezzati, complice l’alto valore dei premi in palio e la dinamica di gioco intuitiva. Il costo di ogni biglietto è di 20 euro e si può accedere a vincite che arrivano fino a 5 milioni di euro.