GRAVE LUTTO A STIFFE: ADDIO ALLA GUIDA TURISTICA ALESSIA SALVI. GROTTE CHIUSE OGGI E DOMANI

SAN DEMETRIO NE’ VESTINI – Le Grotte di Stiffe comunicano che il sito naturalistico nel Comune di San Demetrio ne’ Vestini (L’Aquila) rimarrà chiuso nelle giornate di oggi e domani, 12 e 13 dicembre 2024, in segno di lutto per la perdita della cara Alessia Salvi, insostituibile guida specializzata, venuta prematuramente a mancare nella giornata di oggi a soli 49 anni.

La direzione si scusa per il disagio, certa della comprensione di tutti. Coloro che avessero già effettuato prenotazioni per le giornate di chiusura possono mettersi in contatto con gli uffici tramite mail o telefono presenti sul sito istituzionale.