LUTTO NEL MONDO DELLA SCUOLA E DEL RUGBY AQUILANO: ADDIO AL PROFESSOR FRANCESCO MARINELLI

L’AQUILA – Lutto nel mondo della scuola e della pallaovale aquilana: è morto a 67 anni il professor Francesco Marinelli.

A dare la triste notizia, in una nota, la Federazione regionale rugby (Fir).

Marinelli è stato un professore di educazione fisica ed ex giocatore del Cus L’Aquila, del gruppo interforze di Napoli e di altri club abruzzesi.

“Encomiabile”, si legge nella nota della Fir, “il suo impegno verso i ragazzi e i più giovani. Come tecnico ha contribuito alla formazione di tanti rugbisti abruzzesi. Alla famiglia, agli amici e agli ex compagni di squadra va l’abbraccio del presidente Marco Molina, del consiglio e dello staff di Fir Abruzzo”.

Lo stesso apprezzamento che ha avuto dal mondo del rugby vale anche per il ruolo di docente nelle diverse scuole nelle quali ha lavorato per decenni creando sempre empatia con gli alunni. Lascia la moglie, anche lei docente, e due figlie.

I funerali si terranno lunedì 1 settembre nella chiesa di San Rocco a Montorio al Vomano (Teramo).