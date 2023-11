GRAVE UN GIOVANE DI 34 ANNI DI MARTINSICURO INVESTITO DA UNA MACCHINA A COLONNELLA

TERAMO – Lungo la strada provinciale 1 nel comune di Colonnella, nel teramano, alle ore 17.40 un uomo di 34 anni, domiciliato a Martinsicuro, mentre stava camminando lungo il bordo della strada direzione monti mare, per cause in corso accertamento, è stato investito da una autovettura che stava percorrendo la strada nello stesso senso di marcia.

Il pedone è in prognosi riservata ed è stato trasportato ospedale Torrette ad Ancona. L ‘auto era guidata da un uomo di 57 anni, residente ad Alba Adriatica sempre in provincia di Teramo.

I rilievi sono stati eseguiti dai carabinieri del radiomobile di Alba Adriatica. Il mezzo è stato sequestrato dai militari.