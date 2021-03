GRAVIDANZA, ASL PESCARA: UN PROTOCOLLO UNICO IN ABRUZZO PER LE DONNE ANEMICHE

PESCARA – Un protocollo, unico in Abruzzo, per un percorso condiviso, ben organizzato e contestualizzato nella realtà territoriale ed ospedaliera per la presa in carico delle donne anemiche in gravidanza, per la diagnosi, il monitoraggio materno-fetale e la terapia.

Il 2 marzo scorso, con delibera Asl Pescara numero 383, è stato deliberato il “Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA) per la gestione dell’anemia ferrocarenziale in gravidanza e nel peripartum”.

Consente alle donne di arrivare al parto con valori ottimali di emoglobina evitando le complicanze legate all’anemia e il ricorso alla terapia trasfusionale se non strettamente indicata. Il percorso si conclude con la gestione delle donne anche nel periodo post partum facilitando il rapido recupero emoglobinico durante il puerpuerio e migliorando la qualità di vita in questa delicata fase.

Il Pdta per la gestione dell’anemia ferrocarenziale in gravidanza e nel peripartum nasce dal lavoro multidisciplinare che ha coinvolto un team di ginecologi e trasfusionisti. Prevede l’accesso delle donne con anemia moderato-severa presso l’ambulatorio ostetrico dedicato e la gestione condivisa di diagnosi e terapia con l’ambulatorio di Medicina Trasfusionale.

