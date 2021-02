GRAVINA PRESIDENTE FIGC, ALFONSI: “UN ORGOGLIO DELLA NOSTRA PROVINCIA”

L’AQUILA – L’amministrazione della Provincia dell’Aquila esprime piena soddisfazione per la conferma, ai vertici della Federazione Italiana Giuoco Calcio, del presidente, Gabriele Gravina, orgoglio e vanto di questa Provincia, luogo che ha scelto per la propria residenza.

“La nostra provincia annovera, tra le numerose peculiarità, un patrimonio di capacità umane, competenze e professionalità che in tanti ci invidiano – dichiara il consigliere della Provincia dell’Aquila, Gianluca Alfonsi -, e Gabriele Gravina fonde nella sua persona tutte queste qualità. Il secondo mandato riconosce il grande lavoro svolto, all’apice della federazione dello sport più amato dagli Italiani, il calcio, simbolo di resilienza e immagine della rinascita della nazione nel dopo Covid-19. La nomina del presidente, Gabriele Gravina, che da Castel di Sangro ha iniziato il percorso per la sua affermazione, prova che la nostra terra offre a tutti grandi opportunità, unitamente alle competenze e alle attitudini che ognuno ha la possibilità di poter esprimere. Rinnovo al presidente, Gabriele Gravina, ogni successo e soddisfazione per questo nuovo e impegnativo mandato”.

