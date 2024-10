GRAVISSIMA UNA 50ENNE DOPO L’INVESTIMENTO A PESCARA: TROVATA L’AUTO PIRATA

PESCARA – E’ in ospedale con prognosi riservata la donna investita ieri sera, sul lungomare Nord di Pescara, da un’automobile che poi si è data alla fuga. La cinquantenne, trasportata in ambulanza in condizioni gravissime, è stata sottoposta a intervento chirurgico ed è ora ricoverata nel reparto di Rianimazione.

Intanto, nella notte, gli agenti della Polizia municipale hanno individuato il veicolo pirata: il mezzo, con targa non italiana, è stato trovato parcheggiato, con il parabrezza in frantumi, in una traversa della riviera, poco dopo il confine con Montesilvano (Pescara). L’intestatario, di origini straniere, non è stato ancora rintracciato. Ora è caccia all’uomo, per capire chi fosse al veicolo del mezzo.

L’incidente è avvenuto intorno alle 22. La donna stava attraversando la strada sulle strisce pedonali in direzione monti-mare, quando è stata travolta dall’auto che procedeva in direzione Sud-Nord. Il mezzo l’ha trascinata per qualche decina di metri prima di fuggire. Sul posto, lanciato l’allarme da testimoni, sono subito arrivati il 118 e la Polizia municipale, per tutti gli accertamenti del caso, condotti con il supporto di Polizia e Carabinieri.

Gli agenti della municipale, grazie alle immagini delle videocamere di sorveglianza presenti in zona, hanno ricostruito la dinamica dell’incidente e il percorso dell’automobile, poi rintracciata, appurando che il mezzo percorre spesso quel tragitto.