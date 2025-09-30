GRAZIOSI NUOVO RETTORE UNIVAQ: GLI AUGURI DI BIONDI, “DIALOGO CON COMUNE PROSEGUIRA'”

L’AQUILA – “Desidero esprimere i miei più sentiti auguri di buon lavoro al nuovo Rettore dell’Università degli Studi dell’Aquila, Fabio Graziosi, insediatosi ufficialmente oggi alla guida dell’Ateneo aquilano”.

Così, in una nota, il sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi.

“L’Università degli Studi dell’Aquila – aggiunge – è attore strategico per lo sviluppo culturale, economico e sociale della nostra città. Il dialogo tra Comune e Ateneo proseguirà, e avrà al centro sempre temi strategici per la comunità come il rafforzamento e il consolidamento del sistema sanitario, l’avvio della Scuola Nazionale della Pubblica Amministrazione e la gestione del patrimonio immobiliare da dedicare agli studenti con il collegio di merito”.

“All’uscente Edoardo Alesse formulo i migliori auguri per il suo percorso professionale e il ringraziamento per quanto fatto nel corso del tempo alla guida dell’Università federiciana”, conclude.