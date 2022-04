GRECO (EX CTS), “APPLICATE MISURE ANTI-COVID CON EFFICACIA DEBOLE, MA COSTI SOCIO-ECONOMICI CERTI”

ROMA – “La difficoltà spesso è stata quella di dover applicare misure la cui dimostrazione scientifica di efficacia era debole, mentre invece i costi sociali ed economici erano certi. Un esempio? Qualunque chiusura, a partire dalle scuole e fino alle limitazioni al commercio”.

Lo ha affermato Donato Greco, ex membro del Comitato tecnico scientifico, nel corso di una sua partecipazione alla trasmissione di Rai Radio2 “Un giorno da pecora”. Dichiarazioni, quelle di Greco, che hanno lasciato più di uno strascico polemico.

“Sono misure di mitigazione che hanno un effetto sul contenimento dell’epidemia ma che certamente non riescono a contrastare la diffusione del virus. Come poi si è visto, di fatto anche l’isolamento più crudo del marzo 2020 non ha sortito alcun effetto di contenimento dell’epidemia”, ha aggiunto.