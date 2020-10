“GREEN DEAL”, L’UNIVERSITÀ DI TERAMO AL FESTIVAL DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE

TERAMO – L’Università di Teramo è attivamente coinvolta in numerose iniziative che supportano lo sviluppo di approcci sostenibili nelle produzioni agro-alimentari e nella formazione di una cultura sulla sostenibilità degli studenti e di tutto il territorio.

In questo contesto l’Ateneo teramano partecipa al Festival dello Sviluppo Sostenibile con il convegno Green Deal e nuovi percorsi per la sostenibilità nell’agroalimentare che si terrà giovedì 8 ottobre 2020 alle ore 15.30 nella Sala delle lauree del Polo didattico Silvio Spaventa.

L’iniziativa è organizzata in collaborazione e con il Centro di Documentazione Europea CDE dell’Università di Teramo, la Rappresentanza in Italia della Commissione Europea, la Rete delle Università per lo Sviluppo Sostenibile RUS ed Europe Direct Abruzzo Nord-Ovest.

Il convegno si aprirà con i saluti del rettore Dino Mastrocola, del direttore generale Cinzia Santarelli, del presidente del Consorzio Punto Europa Filippo Lucci, dei presidi delle Facoltà di Bioscienze e Tecnologie Agro-Alimentari e Ambientali e di Medicina Veterinaria Enrico Dainese e Augusto Carluccio e del referente documentalista del CDE dell’Università di Teramo Carla Colombati.

Seguiranno gli interventi di Patrizia Lombardi, presidente del Comitato di Coordinamento RUS; Silvia Coderoni, dell’Università Cattolica del Sacro Cuore; Francesco Caponio, dell’Università di Bari; Marcello de Rosa, dell’Università di Cassino e membro del gruppo di lavoro “Cibo” RUS; Pierpaolo Rovere, del Parco Agroalimentare Friuli-Venezia Giulia.

Saranno inoltre presentati i Corsi di laurea dell’Università di Teramo dedicati alla sostenibilità: Scienze e culture gastronomiche per la sostenibilità, della Facoltà di Bioscienze, che sarà illustrato dalla presidente del Corso Maria Angela Perito; Produzioni animali sostenibili della Facoltà di Medicina Veterinaria che sarà presentato dal presidente del Corso Giorgio Vignola.

Emilio Chiodo, delegato del Rettore alla Rete delle Università per lo Sviluppo Sostenibile, illustrerà infine il progetto Erasmus+ Strategic partnership INTRINSIC.

Il convegno sarà moderato e coordinato da Emilio Chiodo e dal delegato del Rettore all’Internazionalizzazione Paola Pittia alla quale saranno affidate anche le conclusioni.

L’evento è a partecipazione gratuita e libera e si terrà sia in presenza che da remoto su Google Meet, con la registrazione obbligatoria al link:

https://www.unite.it/UniTE/Home/Green_Deal_e_nuovi_percorsi_per_la_sostenibilita_nell_agroalimentare

