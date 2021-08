GREEN PASS, AL PERSONALE DELLA SCUOLA SENZA CERTIFICATO STOP STIPENDIO DOPO 5 GIORNI

ROMA – Tutto il personale della scuola e dell’università, “al fine di garantire la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione in presenza del servizio essenziale d’istruzione”, dovrà avere ed esibire il Green pass.

“Il mancato rispetto delle disposizioni è considerata assenza ingiustificata e, a decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato”. È quanto prevede la bozza del decreto sull’obbligo del green pass per la scuola e l’università in discussione al Cdm.