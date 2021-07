GREEN PASS, BASSETTI: “ESTENDERE DURATA ALMENO A 12 MESI”

ROMA- “Estenderei la durata del Green Pass almeno a 12 mesi dopo il termine del ciclo vaccinale. Questo è quello che ci dicono i primi dati dei vaccini e anche quelli dell’immunità tramite infezione naturale”.

Così all’Agi l’infettivologo Matteo Bassetti, professore Ordinario dell’università di Genova e direttore Clinica Malattie Infettive del Policlinico San Martino, in relazione alla durata del Green Pass.

“A settembre – spiega l’infettivologo – il mio sarebbe scaduto e non credo che sarò rivaccinato per quell’epoca”. Il Green Pass per Bassetti è fondamentale: “La parola fine sul lockdown”, afferma l’infettivologo che parla anche della situazione della Gran Bretagna dove, negli ultimi giorni stanno calando anche i nuovi casi diagnosticati. “Potrebbe succedere la stessa cosa anche in Italia – dice Bassetti – E comunque, i contagi non sembrerebbero aver dato un impatto molto forte sui ricoveri che sono cresciuti, ma non come in precedenza”. Questo grazie ai vaccini. “Potremmo avere anche in Italia un picco e poi scendere. Ma noi dobbiamo guardare al Regno Unito anche per la politica vaccinale: il contagio si è diffuso tra i giovani e tra i non vaccinati e, dopo, è subentrata la barriera degli immunizzati”.

In merito agli attacchi ricevuti da alcuni no vax sottolinea: “Ammetto che avrei apprezzato una parola di conforto da parte del ministero della Salute”.