GREEN PASS: BASSETTI, “VA RESO OBBLIGATORIO ANCHE PER IL POSTO DI LAVORO, REGOLE DEVONO CAMBIARE”

L’AQUILA – “Green pass obbligatorio anche per il posto di lavoro. Le regole dovrebbero cambiare. Io sono dell’idea che anche i luoghi di lavoro dovrebbero essere sicuri. E quindi il passo successivo debba essere quello del Green pass”.

Lo dice all’Adnkronos Salute Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive dell’ospedale “San Martino” di Genova.

“Mi pare abbastanza assurdo – rileva, tra le altre cose, l’infettivologo – che adesso al ristorante l’avventore non può entrare se non è vaccinato o se non ha un tampone negativo mentre chi cucina e fa il cameriere può fregarsene”.