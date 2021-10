GREEN PASS, COSTA: “POSSIBILE RIVEDERE APPLICAZIONE A INIZIO ANNO CON DATI BUONI”

ROMA – “Sarà possibile rivedere ed eventualmente ridurre l’attuale applicazione del green pass con l’inizio del nuovo anno se i dati dell’epidemia di Covid-19 continueranno a mostrare un trend di miglioramento, ma una valutazione più precisa sarà fatta a dicembre in concomitanza con la scadenza dello stato di emergenza che auspichiamo possa avere termine”.

Lo ha detto all’Ansa il sottosegretario alla Salute Andrea Costa.

Una revisione del green pass, ha quindi chiarito Costa, “potrebbe significare mantenere l’attuale carta verde per alcune circostanze e non per altre. Mentre ora siamo cioè di fronte ad una applicazione totale del green pass, si potrebbe passare ad una sua applicazione parziale”.

Dunque, “se l’andamento dell’epidemia di Covid-19 continuerà ad essere positivo, è ragionevole pensare che con l’anno nuovo ci potrà essere una revisione delle misure e anche del green pass, che

potrà dunque essere ridotto nella sua applicazione”.

A tal fine, ha concluso, cruciale sarà proprio la valutazione dell’andamento epidemico che “dovrà essere fatta a fine anno. Davanti a noi, pertanto, abbiamo ancora due mesi che si dimostreranno

decisivi”.