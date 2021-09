GREEN PASS, CRESCE NUMERO DOCENTI UNIVERSITARI CONTRO OBBLIGO: OLTRE 600 FIRME

ROMA – Sono oltre 600 le firme contro l’obbligo del Green pass dei docenti universitari.

Lo riferiscono gli organizzatori che raccolgono le firme dei professori critici nei riguardi delle misure restrittive per l’accesso all’università sul portale https://nogreenpassdocenti.wordpress.com/.

Ieri all’appello si è unito anche lo storico Alessandro Barbero.

“Il numero in continuo aumento dei colleghi che hanno deciso di mettere in luce le criticità dello strumento ‘greenpass’ – mettono in luce i promotori dell’iniziativa – ci fa ben sperare sul successo dell’iniziativa, che va anche ben oltre le nostre più rosee aspettative”.