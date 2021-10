GREEN PASS: DA OGGI OBBLIGATORIO ANCHE PER ACCEDERE A CANILI E RIFUGI

ROMA – “Da oggi, 15 ottobre, scatta l’obbligo del green pass in tutti i posti di lavoro, ed anche per l’accesso ad alcune strutture pubbliche e private, e nessuna deroga è stata concessa per le strutture che ospitano animali anche se si trovano all’aperto”.

Lo rende noto in una nota l’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente Aidaa che spiega: “Per questo motivo anche i dipendenti ed i volontari di canili, gattili e più in generale rifugi per animali per poter accedere al posto di lavoro o anche solo per recarsi a dare una mano per far fare le passeggiate ai cani o agli altri animali ospiti dovranno mostrare il green pass. Così come dovranno mostrare il green pass tutti coloro che lavorano presso gli allevamenti di animali sia da reddito che da compagnia. Non è previsto invece l’obbligo di green pass per accedere con il proprio cane alle apposite aree cani che si trovano all’aperto”.