GREEN PASS: DANTE LABS OFFRE TEST ANTIGENICI A PREZZI SCONTATI

L’AQUILA – Da oggi, presso i centri prelievi Dante Labs di L’Aquila ed Avezzano sarà possibile effettuare tamponi rapidi a prezzi calmierati. Il costo è di otto euro per i bambini al di sotto dei 12 anni, 12 euro per tutti gli altri minorenni (12 – 18 anni). Per gli adulti, invece, il prezzo è di 13 euro.

Per il corpo docente nazionale, la multinazionale con sede a L’Aquila ha previsto il lancio di pacchetti settimanali specifici che permetteranno di eseguire 2 test antigenici rapidi a settimana al prezzo di 25 euro oppure 3 test antigenici rapidi a settimana al prezzo di 35 euro.

Il test antigenico rapido è valido per l’emissione del green pass.

“Queste nuove soluzioni hanno l’obiettivo di garantire un ritorno a scuola in totale sicurezza” – ha commentato oggi la Dott.sa Isabella Capannolo – “Siamo orgogliosi di supportare gli studenti ed i docenti con queste nuove iniziative.” .

Si garantiscono risposte in circa 15 minuti dalla raccolta del campione.

Si ricorda inoltre che Dante Labs opera con propri centri prelievi a L’Aquila ed Avezzano.

L’Aquila, dietro i locali del Tecnopolo d’Abruzzo. Dal lunedì al venerdì, dalle 09:00 alle 16:00;

Avezzano, Via Sandro Pertini. Dal lunedì al venerdì, dalle 09:00 alle 16:00; sabato: dalle 09:00 alle 13:00.

Lunedi 13 Settembre, in via eccezionale, i centri Dante Labs a L’Aquila ed Avezzano apriranno alle 07:00.

Il servizio, attivato dopo l’ottenimento delle autorizzazioni sanitarie nazionali e regionali, viene gestito in collaborazione con le istituzioni locali, tra cui la Asl provinciale dell’Aquila, alla quale vengono comunicati tempestivamente i risultati dei test.

Per info:

Sito web: https://www.aq.dantelabs.com/

Indirizzo email: servizicovid@dantelabs.com

Numero di telefono: (+39) 0862 1910671