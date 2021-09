GREEN PASS, ESTESO OBBLIGO ALLA CAMERA: “SACROSANTO TAGLIO STIPENDIO ANCHE A PARLAMENTARI”

ROMA – Un taglio dello stipendio anche per chi lavora in Parlamento e non ha il green pass “è assolutamente sacrosanto”.

A dirlo è il senatore di Italia viva, Matteo Renzi parlando con i cronisti al Senato. “Se vuoi lavorare, devi avere uno strumento per andare a lavorare, come se vuoi guidare la macchina devi avere la patente”, ha aggiunto.

Intanto è stata approvata all’unanimità la delibera dell’ufficio di presidenza della Camera che estende l’obbligo del Green Pass anche a Palazzo Montecitorio. L’obbligo si estende dai parlamentari ai dipendenti passando per gli esponenti di governo. Le sanzioni sono quelle previste dal regolamento, come l’interdizione dall’Aula.