GREEN PASS, GARAVAGLIA: “SOLUZIONE ANCHE PER TORNARE A SCIARE”

ROMA – In vista della stagione sciistica, “il green pass è la soluzione per non chiudere più” e tornare sulle piste.

Lo assicura il ministro del turismo Massimo Garavaglia conversando con cronisti al Meeting di Rimini.

“Grandi problemi non ce ne saranno, si usano le stesse regole e si procede tranquillamente” utilizzando il green pass per entrare nei ristoranti al chiuso, negli chalet sulle piste. “Partendo per tempo siamo nelle condizioni di avere tutte le regole certe e di aprire con serenità” ha assicurato. Mentre, per accedere agli impianti di risalita, cabinovie e funivie, “semmai ci sarà un contingentamento dei numeri”.