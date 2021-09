GREEN PASS, GELMINI: OK A COSTO CALMIERATO TAMPONI E VALIDITA’ 72 ORE

ROMA – Il governo ha accolto la richiesta degli enti locali sulla durata di validità del tampone che sarà di 72 ore.

Lo ha detto la ministra per gli Affari Regionali, Mariastella Gelmini durante la conferenza stampa.

“È giusto che ci sia un prezzo calmierato per i tamponi, per andare incontro alle famiglie e agli italiani – ha detto Gelmini – e l’accoglimento della richiesta delle 72 ore (di validità del tampone) è stato messo in campo anche per accompagnare questo percorso”.

Prima del Consiglio dei ministri, ha aggiunto Gelmini, “c’è stato un preventivo confronto in conferenza unificata, insieme abbiamo riscontrato una sostanziale condivisione degli enti locali sul decreto. C’è da parte dei presidenti di Regione, dei sindaci, la consapevolezza che il green pass è uno strumento per conquistare gli spazi di libertà e tutelare le attività economiche”.

“Ci auguriamo che in qualche settimana ci possa essere anche un aumento delle attività che hanno aperto e una riduzione degli strumenti di rigidità che abbiamo usato fino a oggi per combattere il virus”, ha concluso.