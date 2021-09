GREEN PASS, IN PMI LAVORATORI SOSTITUITI FINO A 20 GIORNI

ROMA – Le imprese con meno di 15 dipendenti potranno sostituire i lavoratori sospesi perché non in possesso del green pass per un totale di 20 giorni in due tranche da 10, fino al 31 dicembre.

È quanto prevede – si spiega in ambienti di governo -una delle norme contenute nel dl sull’estensione del pass approvato la settimana scorsa dal cdm e in attesa di essere inviato dal Capo dello Stato. Al momento, non è chiaro cosa potrebbe accadere se al termine di questi 20 giorni i lavoratori dovessero essere ancora sprovvisti del certificato.