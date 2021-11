GREEN PASS: INCONTRO GOVERNO-REGIONI ALLE 18

ROMA – Si terrà oggi pomeriggio alle 18 l’incontro tra Regioni e governo sulle nuove misure per fronteggiare la quarta ondata. A Palazzo Chigi saranno presenti la ministra degli Affari Regionali Mariastella Gelmini, il responsabile della Salute Roberto Speranza e il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Roberto Garofoli. Non prenderà parte all’incontro il premier Mario Draghi, perché, viene spiegato, si tratta di un confronto “a livello tecnico”. Le Regioni prenderanno parte alla riunione in videocollegamento.