GREEN PASS LAVORATORI, DANTE LABS ANTICIPA ORARIO APERTURA LABORATORI; TAMPONI A PREZZI SCONTATI

L’AQUILA – Dal 15 ottobre tutti coloro che lavorano nel settore pubblico e privato dovranno avere necessariamente il green pass. Il Certificato Verde per coloro che non sono vaccinati si può ottenere dopo aver effettuato un tampone antigenico, che dura 48 ore, o molecolare, della durata invece di 72 ore.

Dante Labs ha annunciato oggi che, dopo le numerose richieste da parte dei privati cittadini e per venire maggiormente incontro alle esigenze della popolazione, il proprio centro prelievi sito a L’Aquila aprirà i battenti alle 7, a partire da lunedì 4 Ottobre, tutti i giorni dal lunedì al venerdì.

Questa iniziativa si va ad aggiungere alle ultime novità annunciate di recente: tamponi antigenici rapidi al costo di 8 euro per i bambini al di sotto dei 12 anni, 12 euro per tutti gli altri minorenni (12 – 18 anni). Per gli adulti, invece, il prezzo è di 13 euro. Per il corpo docente nazionale, la multinazionale con sede a L’Aquila ha previsto il lancio di pacchetti settimanali specifici che permetteranno di eseguire 2 test antigenici rapidi a settimana al prezzo di 25 euro oppure 3 test antigenici rapidi a settimana al prezzo di 35 euro.

“Oggi abbiamo deciso di venire ulteriormente incontro alle esigenze di tutti i lavoratori pubblici e privati” – ha commentato oggi la dottoressa Isabella Capannolo -. Con questa nuova apertura, i lavoratori che necessitano del green pass, lo potranno ottenere in circa 15 minuti dalle 7:00 del mattino, così da recarsi al lavoro con tutta tranquillità”.

Si ricorda, quindi, che Dante Labs opererà, a partire dal 04/10, con i seguenti orari: dal lunedì al venerdì, dalle 07:00 alle 13:00, dalle 14:00 alle 16:00. I laboratori si trovano dietro i locali del Tecnopolo d’Abruzzo.

Il servizio, attivato dopo l’ottenimento delle autorizzazioni sanitarie nazionali e regionali, viene gestito in collaborazione con le istituzioni locali, tra cui la Asl provinciale dell’Aquila, alla quale vengono comunicati tempestivamente i risultati dei test.

Info: Sito web, https://www.aq.dantelabs.com/

Indirizzo email: servizicovid@dantelabs.com

Numero di telefono: (+39) 0862 1910671