GREEN PASS: LEGA VOTA CONTRO ESTENSIONE CERTIFICATO UE

ROMA – “Come già in commissione Libe, la Lega in plenaria ha votato convintamente contro e richiesto il rigetto totale della proposta di estensione di un anno del certificato Covid Ue, sostenuta dalla maggioranza del Parlamento Europeo”.

Così in una nota gli europarlamentari della Lega: “Diciamo no a uno strumento invasivo che, nato esclusivamente per facilitare gli spostamenti durante la fase più acuta dell’emergenza, con il passare del tempo ha limitato il diritto alla libera circolazione. Esprimiamo rammarico e stupore che altre forze politiche italiane abbiano ritenuto di sostenere e votare questo provvedimento del tutto non necessario e sproporzionato rispetto all’attuale situazione”.