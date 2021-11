GREEN PASS, M5S: “RAFFORZAMENTO ESSENZIALE, OPPORTUNE MISURE DEL GOVERNO”

ROMA – “Con l’aumento dei contagi è necessario intervenire tempestivamente con misure che possano evitare una nuova drammatica ondata di Covid, sempre nel rispetto dei principi di proporzionalità e adeguatezza. Tutte le misure messe in atto finora ci hanno permesso di riaprire le attività e di contenere il contagio ma adesso, con la risalita dei casi, dobbiamo evitare che la quarta ondata possa investire il nostro Paese vanificando gli sforzi fatti sinora, tutelando la salute e l’economia che sta finalmente ripartendo”.

Lo dichiarano in una nota le deputate e i deputati del Movimento 5 Stelle in commissione Affari sociali.

“Attraversiamo una fase delicata della pandemia e sarebbe fatale abbassare la guardia. L’Europa è il nuovo epicentro della pandemia e l’Italia non può considerarsi avulsa dal contesto: per questo le misure che il governo sta adottando sono quanto mai opportune. Il rafforzamento del Green Pass va sicuramente nella direzione giusta. La certificazione Covid si sta rivelando uno strumento prezioso che ha permesso all’Italia di trovarsi in una situazione migliore rispetto ad altri Paesi europei. E dunque è giusto proseguire su questa strada”, concludono.