GREEN PASS, M5S: “VALIDITA’ TAMPONI MOLECOLARI A 72 ORE E’ NOSTRA VITTORIA”

ROMA – “Grande vittoria del MoVimento 5 Stelle in commissione Affari sociali: abbiamo ottenuto che i tamponi molecolari, sia naso-faringei che salivari, abbiano una validità di 72 ore e non più di sole 48 ore. Da mesi stiamo lottando per una misura che contribuisce a uniformare la nostra certificazione Covid a quella europea: avevamo già proposto emendamenti sul tema, a prima firma Angela Ianaro, nel Dl Riaperture, nel Sostegni Bis e nel Green Pass 1. Fa sorridere che la Lega, più impegnata in queste settimane a strizzare l’occhio alle piazze no Green pass che a occuparsi dei problemi concreti dei cittadini, ora rivendichi un risultato che invece è frutto del lavoro fatto in Parlamento dal M5S”.

Così in una nota i deputati del MoVimento 5 Stelle in commissione Affari sociali.

“Lo scorso 31 maggio – continuano i deputati pentastellati – la Commissione europea ha aggiornato le raccomandazioni del Consiglio, per un approccio coordinato alla limitazione della libertà di circolazione nell’Ue. Tra i principali aggiornamenti proposti, la Commissione ha inserito l’uniformità della validità per i test rilasciati ai fini delle certificazioni verdi Covid: 72 ore per i test molecolari e 48 ore per i test antigenici rapidi. Vince la scienza e vince il buon senso”.