GREEN PASS, MAGA (CNR): “DURATA ILLIMITATA NON ESCLUDE QUARTA DOSE”

ROMA – La durata illimitata del Green pass per le persone che hanno fatto il booster, o i guariti con due dosi di vaccino anti-Covid, “non vuol dire che si presume che l’immunità durerà per sempre. Sappiamo però che, al momento, non c’è nessuna indicazione per fare un ulteriore richiamo a breve. Questo non esclude la possibilità che, con l’avvicinarsi della stagione invernale prossima, ci si debba proteggere con un’ulteriore dose. Non è detto che non arrivino altri vaccini”.

Lo spiega all’Adnkronos Salute il virologo Giovanni Maga, direttore dell’Istituto di genetica molecolare del Cnr di Pavia, in merito alle nuove misure varate ieri dal Consiglio dei ministri. La durata illimitata, “in mancanza di indicazioni per una quarta dose – osserva – è un modo per arrivare alla prossima stagione autunnale con le valutazione del caso, in base ai dati che avremo”.