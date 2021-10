GREEN PASS, MANIFESTAZIONE MILANESE TERMINA IN PAIZZA DUOMO

MILANO – Si è conclusa in piazza Duomo, dove i manifestanti hanno iniziato a disperdersi, la marcia di protesta non autorizzata dei ‘No green pass’ milanesi.

Dopo essere stati respinti nel loro tentativo di raggiungere l’interno della Stazione Centrale di Milano, i manifestanti ‘No green pass’, le cui fila si sono mano a mano assottigliate, hanno imboccato via Fabio Filzi, passando di fronte al Pirellone, sede del Consiglio Regionale della Lombardia, per poi giungere in piazza della Repubblica. La protesta si è poi spostata in viale Tunisia per poi tornare in corso Buenos Aires e in Porta Venezia, fino a dirigersi in piazza San Babila e concludersi in piazza Duomo, dove polizia e carabinieri hanno impedito al corteo di accedere alla Galleria Vittorio Emanuele.

Diversi gli automobilisti spazientiti per i disagi provocati dai manifestanti, che si sono fatti sentire a colpi di clacson.