GREEN PASS, MARSILIO: “AL MOMENTO NESSUN PROBLEMA IN ABRUZZO”

TERAMO – “Al momento non ho notizie di problemi particolari. Voglio ricordare che mentre in altre Regioni ci sono tensioni molto forti noi qui, grazie anche all’attività di vaccinazione, di dialogo, di informazione che abbiamo fatto probabilmente abbiamo risultati un po’ diversi”.

Così il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio, a margine della conferenza stampa all’Arap di Teramo, sul primo giorno con il Green Pass obbligatorio sui luoghi di lavoro.

“Per dire al porto di Ortona non ci sono problemi di vaccinazione e di personale che intende non lavorare – ha aggiunto Marsilio – l’attività al porto di svolge regolarmente. Ieri sentivo il direttore generale di Tua per capire se il servizio pubblico di trasporto avrebbe avuto ripercussioni e nelle previsioni fatte ieri non si prevedevano ripercussioni soprattutto per le ore di punta in nessuna delle province tranne che un modestissimo problema di pochi punti percentuali di potenziale riduzione del servizio nella città di Pescara nell’area metropolitana. Tutto da verificare”.