GREEN PASS NEGLI STADI, FRONTE AQUILANO NON SARÀ SUGLI SPALTI CON IL PROPRIO STRISCIONE 

L’AQUILA – Il Fronte Aquilano rende noto che nel corso della stagione sportiva appena iniziata non esporrà il proprio striscione in occasione delle partite dei Rossoblù finché l’accesso agli spalti sarà consentito esclusivamente ai possessori della cosiddetta ‘certificazione verde’.

“Una significativa porzione dei tesserati del nostro club non ne è dotato e altri, pur disponendone, non intendono usufruirne per godere del diritto di assistere alle partite della nostra squadra. In costanza delle medesime prescrizioni (distanziamento sociale, utilizzo delle mascherine, ecc.) in vigore già la scorsa annata sportiva, quest’ulteriore restringimento della facoltà di ritrovarsi comunitariamente negli impianti sportivi (tanto più all’aperto) si configura esclusivamente come una misura discriminatoria priva di incontrovertibili motivazioni sanitarie che la giustifichino”, si legge in una nota del Fronte aquilano.

“Non senza aver evidenziato con forza la nostra preoccupazione per il futuro degli eventi calcistici e più in generale sportivi, che anche a livello dilettantistico appaiono ogni giorno che passa sempre più slegati da una spontanea, libera partecipazione popolare agli stessi (di fatto, L’Aquila calcio edizione 2021-’22 ha ufficialmente inaugurato il suo cammino con un incontro fuori casa disputatosi a porte chiuse), occorre in conclusione specificare che la decisione annunciata per mezzo di questa comunicazione non preclude ovviamente a ciascun membro del Fronte Aquilano la possibilità di recarsi allo Stadio e in trasferta a titolo individuale per sostenere i nostri colori”, conclude la nota.