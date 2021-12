GREEN PASS: NEL TERAMANO 4 PERSONE SANZIONATE E 2 ESERCIZI COMMERCIALI

TERAMO – Dal 20 al 26 dicembre le Forze di Polizia, (Questura, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza) e le Polizie Locali dei Comuni di Teramo, Ancarano, Campli, Castellalto, Crognaleto, Giulianova, Martinsicuro, Montorio al Vomano, Nereto, Pineto, Torricella Sicura e Tortoreto hanno effettuato sull’intero territorio provinciale, in base alle disposizioni impartite dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, i controlli relativi al rispetto delle prescrizioni imposte dal d.l. 172/2021 di cui si riportano a seguire gli esiti in dettaglio.

In particolare risultano 3058 persone controllate per green pass, 4 persone sanzionate per green pass, nessuna persona sanzionata per dispositivi di protezione.

E ancora: 579 attività o esercizi controllati, 2 titolari di attività o esercizi sanzionati, nessuna chiusura provvisoria di attività o esercizi