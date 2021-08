GREEN PASS: “NO” DEI GIURISTI SU RIVISTA DI MAGISTRATURA DEMOCRATICA, “VIOLA DETTATI COSTITUZIONALI”

L’AQUILA – “Le norme sul green pass sono una violazione del dettato costituzionale voluta da un governo appiattito sulla logica emergenziale e realizzata attraverso un «potere di polizia diffuso”: è uno dei passaggi più duri di un documento pubblicato sulla rivista ufficiale di Magistratura democratica, di cui fanno parte i giudici di sinistra. Il documento, dal titolo “Sul dovere costituzionale e comunitario di disapplicazione del decreto green pass”, è stato pubblicato sull’ultimo numero di Questione Giustizia, rivista ufficiale di Magistratura democratica.

Si tratta di un documento che non porta le firme di magistrati, bensì di costituzionalisti del gruppo Generazioni future”. “Il dl produce effetti plurimi di discriminazione e finirebbe per costituire l’imposizione indiretta di un obbligo vaccinale (…) ne conseguirebbe la violazione della libertà personale”, si legge sul documento nel quale viene spiegato che si tratta di una “strada” con cui si vuole imporre un vaccino “ancora in fase sperimentale avendo ottenuto solo una certificazione d’emergenza» e nonostante «la mancanza di prova circa la sua capacità di limitare il contagio”.

I giuristi, inoltre, forniscono un “assist” ai gestori dei locali che hanno a che fare con il controllo del green pass: secondo i giuristi, si tratta di un “trasferimento di poteri di polizia in capo a soggetti del tutto privi di qualifiche”, qualcosa “di debole sostenibilità giuridica”, un “modello normativo fluido e invasivo che mette in forte tensioni tutte le garanzie di cui alle libertà individuali così come consegnateci dai nostri Costituenti”.