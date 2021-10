GREEN PASS: OBBLIGO IN SENATO COME ALLA CAMERA

ROMA – Obbligo di green pass per accedere anche al Senato a partire dal 15 ottobre, così come previsto alla Camera dei deputati.

È quanto ha deciso, si apprende al termine della riunione, il Consiglio di presidenza in regime di autodichia. Il provvedimento è assolutamente analogo a quello assunto a Montecitorio e per chi non è vaccinato l’alternativa per l’ingresso è sottoporsi al tampone. Prima del Consiglio di presidenza la determinazione in questione è stata illustrata ai capigruppo, si apprende ancora.