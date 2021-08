GREEN PASS: OBBLIGO PERSONALE SCUOLA MA NON SU TPL. QUARANTENA PIU’ BREVE PER I VACCINATI

ROMA – La scuola di ogni ordine e grado riaprirà in presenza a settembre, con l’obbligo di green pass per tutto il personale. Per quanto riguarda l’Università l’obbligo di certificazione verde dovrebbe essere esteso anche agli studenti, oltre che ai docenti.

È quanto è stato concordato dalla cabina di regia governativa convocata per discutere le misure del decreto sul green pass di cui è atteso il varo del Consiglio dei ministri. Dall’inizio dell’anno scolastico tutto il personale dovrà dimostrare di essere vaccinato o guarito, oppure dovrà aver effettuato un tampone con esito negativo.

Dovrebbe inoltre scattare dal primo settembre l’obbligo di green pass per i mezzi di trasporto a lunga percorrenza ma non per il trasporto pubblico locale o per altri mezzi che viaggiano all’interno della stessa Regione. La certificazione dovrebbe essere richiesta per gli aerei e i treni Alta velocità, Intercity e per i traghetti extra-regionali. Raggiunto l’accordo anche per quanto riguarda la capienza dei mezzi di trasporto: dovrebbe passare dal 50% all’80% dei posti disponibili, sia nel trasporto pubblico locale che in quello a lunga percorrenza, in zona bianca e gialla.

Non ci sarà l’obbligo di Green pass per i clienti degli alberghi nei ristoranti e bar delle strutture a loro riservate. Per quanto riguarda i positivi al Covid 19, la quarantena per vaccinati dovrebbe scendere da dieci a sette giorni.

“Corretta la quarantena più breve per i vaccinati” contro Covid-19 che entrano in contatto con un positivo all’infezione da Sars-CoV-2. Lo dice all’Adnkronos Salute il virologo Fabrizio Pregliasco, docente dell’università Statale di Milano, commentando la novità anticipata dal ministro della Salute Roberto Speranza.

“Di soli 7 giorni però ci vuole – concorda l’esperto – perché purtroppo in questo momento non abbiamo ancora la completa contezza dell’efficacia del vaccino sulla variante Delta, e quindi a mio avviso è necessaria la quarantena”.