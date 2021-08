GREEN PASS, PRESSO IL COMUNE DI VASTO ATTIVO IL SERVIZIO DI ASSISTENZA PER I CITTADINI

VASTO – Tutti coloro che non riescono a scaricare il Green pass potranno usufruire di un servizio gratuito presso il Comune di Vasto, per due giorni a settimana il lunedì ed il mercoledì dalle ore 10:00 alle ore 12:00. Gli interessati dovranno munirsi della tessera sanitaria in corso di validità e del messaggio che hanno ricevuto sul telefonino dopo la seconda vaccinazione.

Per ulteriori informazioni sarà possibile contattare, nei giorni e negli orari di seguito indicati:

LUNEDÌ – dalle ore 10:00 alle ore 12:00

MERCOLEDÌ – dalle ore 10:00 alle ore 12:00

i seguenti numeri telefonici

333 6443410

334 6843933