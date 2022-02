GREEN PASS, SILERI: “PER OVER 50 PUO’ ESSERE RIVISTO TRA DUE MESI MA OCCHIO A OTTOBRE”

ROMA – “Se tra due mesi la situazione si stabilizzerà, l’obbligo di Super Green Pass per i lavoratori over 50 potrà essere rivisto, ma tenendo d’occhio ottobre”.

Lo ha detto il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri nella puntata di “Restart- l’Italia ricomincia da te” in onda stasera alle 23 su Rai2.

“Gli over 50 sono i più a rischio, dobbiamo proteggere i singoli – ha continuato – e allo stesso tempo il posto dove lavorano e la comunità”.

“Prima di togliere il Super Green pass bisogna stare attenti, la pandemia non è un fenomeno del tutto o nulla – ha aggiunto – penso vada rimodulato e abolito nel tempo, ma siamo in un periodo di transizione prima vanno riviste le regole nelle scuole, quelle per le mascherine al chiuso, gli isolamenti per i positivi asintomatici, bisogna procedere per gradi fino alla rimodulazione del Green Pass. Il virus circola ancora”.

“Quando la situazione diventerà endemica – ha concluso – il virus si trasformerà nella peggiore influenza che circola da ottobre, ma oggi non possiamo ancora mettere a rischio gli over 50. E a quelli che sono dubbiosi ribadisco che vaccinarsi assicura salute”.