ROMA – “Con questo decreto facciamo un ulteriore passo in avanti e lo facciamo su tre ambiti che riteniamo decisivi per il Paese: la scuola, che è fattore essenziale e l’università. All’università il pass è disposto non solo per il personale ma anche per gli studenti. Il terzo ambito riguarda i trasporti , per renderli più sicuri”.

Così il ministro della Salute Roberto Speranza in conferenza stampa dopo il Cdm.