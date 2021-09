GREEN PASS, SPERANZA: “PIU’ SICUREZZA E VACCINAZIONI”

ROMA – “Con questo decreto estendiamo dal 15 ottobre l’uso del green pass a tutto il mondo del lavoro pubblico e privato, per due ragioni: per rendere questi luoghi più sicuri e per rendere più forte la campagna di vaccinazione. L’utilizzo più estensivo del green pass ci aiuterà a spingere la campagna di vaccinazione”. Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, in conferenza stampa dopo il via libera del Cdm al nuovo decreto legge per l’estensione del Green pass a tutti i luoghi di lavoro.

Con questo decreto, ha detto Speranza, “puntiamo sul vaccino come chiave fondamentale per aprire una nuova stagione”.

I numeri della campagna, ha aggiunto, “sono molto incoraggianti, ma è chiaro che un utilizzo ancora più estensivo del green pass come quello che mettiamo in campo con questo decreto siamo sicuri che ci aiuterà a spingere ancora di più questa campagna di vaccinazione”.