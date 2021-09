GREEN PASS: TAMPONI GRATIS SOLO A FRAGILI ED ESENTI VACCINO

ROMA – I test molecolari e antigenici rapidi saranno gratuiti solo per “i cittadini con disabilità o in condizione di fragilità che non possono effettuare la vaccinazione anti SARS-CoV-2 a causa di patologie ostative certificate, nonché per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del ministro della Salute”.

È quanto si legge nella bozza del dl sul green pass approvato in Cdm.

Per questo, si legge ancora nel testo, “è istituito nello stato di previsione del ministero della Salute un Fondo per la gratuità dei tamponi”.

La norma prevede poi che le farmacie siano tenute ad assicurare, fino al 31 dicembre 2021, la somministrazione di test antigenici rapidi “secondo le modalità e i prezzi previsti nel protocollo d’intesa di cui al comma 1. In caso di inosservanza della disposizione, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.000 a 10.000 euro e il prefetto, territorialmente competente, tenendo conto delle esigenze della continuità del servizio di assistenza farmaceutica, può disporre la chiusura dell’attività per una durata non superiore a 5 giorni”.