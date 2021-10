GREEN PASS, TENSIONI AL CORTEO DI MILANO: NO PASS CARICATI DAGLI AGENTI

MILANO – Tensione al corteo dei No Green Pass a Milano per il tentativo del gruppo di testa, composto anche da anarchici, di sfondare il cordone di sicurezza degli agenti in tenuta antisommossa. In centro, all’altezza di via Borgogna, ci sono state due cariche di alleggerimento che hanno impedito ai contestatori di avanzare.

Alcuni di loro sono stati colpiti da manganellate, ma non si registrano feriti per ora. La Questura comunica che al momento una persona è stata arrestata, 4 sono state fermate e saranno denunciate e 16 sono state identificate.

“Oggi vi facciamo impazzire”: questo è uno degli slogan urlati dai manifestanti che sono in testa al corteo No green pass a Milano rivolgendosi agli agenti in tenuta antisommossa, che devono cambiare continuamente posizionamento a causa dei loro spostamenti improvvisi. Dal blocco di via Moscova, i manifestanti sono tornati indietro, di nuovo verso il pieno centro della città.

Momenti di tensione quando il corteo si è diretto verso la sede Rai di corso Sempione un gruppo di manifestanti si è staccato dalla testa del corteo deviando dal percorso, nel tentavi di sorprendere gli agenti in tenuta anti sommossa che, tuttavia, sono riusciti a bloccare i manifestanti. Il gruppo è stato riportato all’interno del corteo principale.