PESCARA – Diverse centinaia di persone, in molti casi senza mascherina e senza distanziamento, hanno partecipato alla manifestazione contro il green pass a Pescara, nell’ambito di una mobilitazione che prevede eventi in numerose città d’Italia. Il presidio, iniziato in piazza dalla Rinascita, si è trasformato in un corteo non autorizzato per le vie del centro, nonostante i protocolli anti covid vietino le manifestazioni dinamiche.

Alta tensione allorché i manifestanti contro il green pass hanno aggredito “non solo verbalmente” il gazebo e il tavolo di Forza Italia presente in Corso Umberto dove i dirigenti del partito stavano raccogliendo le firme per il referendum sulla Giustizia. Come racconta all’Ansa il senatore Nazario Pagano “la libertà di pensiero e di manifestazione è consentita, ma nei limiti del rispetto delle libertà degli altri. Gli atti di violenza che abbiamo subito sono stati prontamente fermati dalle forze di polizia, ma non mi era mai capitata una cosa simile”.

Al tavolo della raccolta firme erano presenti anche il presidente del Consiglio Regionale Lorenzo Sospiri e il sindaco di Pescara Carlo Masci e l ‘onorevole Antonio Martino.

La protesta è andata avanti tra cori contro il Governo e slogan “per la libertà”. Non sono mancati ulteriori momenti di tensione. Imponente la presenza delle forze dell’ordine, che stanno presidiando l’area interessata.

“Condanno le violenze ed esprimo a nome del Partito democratico abruzzese solidarietà agli esponenti di Forza Italia che oggi a Pescara hanno subito un’aggressione da un gruppo di manifestanti contro il green pass”, ha dichiarato Michele Fina, segretario del Pd Abruzzo.

Fina ha espresso, inoltre, “ferma condanna a chi, anche tra i leader politici, strizza l’occhio, anche solo con atteggiamenti ambigui, alla follia no vax”.

“Siamo tutti vicini ai nostri dirigenti e militanti aggrediti a Pescara dai no vax mentre raccoglievano firme per i referendum sulla giustizia. Forza Italia non si farà intimidire. Vaccinarsi significa salvare vite umane. Grazie alla ⁦Polizia di Stato⁩ intervenuta a garantire la raccolta di firme sui referendum da parte dei militanti di ⁦Forza Italia⁩ a Pescara”. Lo scrive su Twitter Antonio Tajani, coordinatore nazionale di Forza Italia.

LA NOTA DELLA QUESTURA DI PESCARA

Erano tra le 800 e le 100 gli aderenti tra i movimenti No Vax, Governo del Popolo e Io apro, che si sono riuniti oggi a manifestare, in piazza della Rinascita a Pescara, contro il green pass.

A comunicarlo, in una nota, la questura del capoluogo adriatico, in cui si legge che “i promotori, molti dei quali già noti alla DIGOS verranno denunciati per aver partecipato ad una manifestazione non autorizzata. Verranno inoltre sanzionati amministrativamente per essersi assembrati senza indossare la mascherina”,

“La manifestazione, non preavvisata, evolveva in un corteo non autorizzato. I manifestanti in un primo tempo diretti verso il lungomare, stazionavano nei pressi della nave di Cascella, per poi dirigersi su Corso Umberto ove il presidio della polizia evitava che un alterco con i promotori di un gazebo di Forza Italia evolvesse negativamente”.

“Successivamente il corteo, anticipato e seguito dalle forze di polizia e dalla polizia municipale si dirigeva verso il Palazzo del Governo, ove i vari promotori prendevano a turno la parola per protestare contro la politica del governo e l’ipotizzata dittatura sanitaria. La manifestazione si concludeva alle 19.40”, prosegue la nota.

“La Polizia Scientifica ha raccolto una vasta documentazione fotografica, utile all’identificazione e documentazione delle attività illecite poste in essere”, conclude la nota.

MANIFESTAZIONI IN DECINE DI CITTA’ ITALIANE, DISORDINI A ROMA

Disordini durante la manifestazione contro il green pass a Roma. Le forze dell’ordine sono intervenute disperdendo i manifestanti anche con l’utilizzo dei mezzi blindati.

Al grido di “No al green pass” e “Libertà” circa tremila persone, secondo la questura, stanno manifestando in piazza del Popolo, al centro della capitale. In pochi indossano le mascherine. L’iniziativa è stata lanciata sui social dal Movimento nazionale no green pass. Secondo quanto si apprende per la protesta, lanciata con un tam tam sui social, non è stato presentato preavviso. Slogan anche contro il virologo Roberto Burioni.

“Non sono contro il vaccino, ma il green pass è un danno per l’economia. In molti rischiamo di fallire”. A dirlo Angelo, un ristoratore in piazza del Popolo per la protesta contro il green pass. “Io non mi sono vaccinato e non lo farò – aggiunge un pensionato – non possono costringerci”. Tra i cartelli esposti: “No ai vaccini fatti con i fratelli animali”.

In centro storico a Bolzano si è svolta una manifestazione contro il green pass, indetta sui social media con lo slogan “Fuer Demokratie” (per democrazia). Un migliaio di partecipanti hanno scandito in coro “libertà! libertà!”. “No obbligo vaccinale, no green pass” si leggeva, tra l’altro, sui striscioni. Sul palco è intervenuta anche l’avv. Renate Holzeisen, legale di sanitari no vax in Alto Adige.

Manifestazione anche a Firenze contro il green pass: centinaia di persone si sono ritrovate in piazza della Signoria.

Alcune centinaia di persone sono scese in piazza a Napoli. I manifestanti scandiscono slogan “No green pass” contro la misura che entrerà in vigore dal 6 agosto oltre a cori inneggianti alla libertà.

Alcune centinaia di torinesi contrari al green pass si sono messi in coda oggi al gazebo allestito nei giardini Cesare Balbo da ItaliaExit, il partito politico di Gianluigi Paragone, per raccogliere firme contro il provvedimento voluto dal premier Draghi.

“Diamo voce – ha spiegato Ivano Ferra, candidato a sindaco di Torino per ItalExit – ad una fetta di società contraria a questo tipo di obbligo discriminatorio e spaventata da cosa sta succedendo. Persone non tutte contrarie al vaccino, ma tutte contro il green pass. Chi vuole vaccinarsi lo deve poter fare e in sicurezza, ovvero non in capannoni tipo carro bestiame e chi non vuole deve avere la possibilità di di non farlo”.