GREEN PASS: VERSO SANZIONI DA 600 A 1.500 EURO PER CHI NON LO HA

ROMA – Il nuovo decreto che introduce il green pass nel mondo del lavoro prevede sanzioni da 600 a 1.500 euro.

È quanto avrebbe spiegato il governo nel corso della riunione con Regioni, Comuni e Province.

La sanzione riguarderebbe sia chi non mostra il certificato verde sia chi omette i controlli.

Le sanzioni per i lavoratori senza green pass saranno equiparate a quelle applicate al mondo della scuola, cioè dopo 5 giorni sospensione senza stipendio. L’unica differenza è che non si pagheranno i contributi per la sospensione. Se però il dipendente accede al lavoro eludendo il controllo la sanzione diventa pecuniaria e disciplinare. Questo varrà anche per il settore privato. Lo avrebbe deciso la cabina di regia che si è riunita a palazzo Chigi secondo quanto riferito da fonti di maggioranza.