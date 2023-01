GRILLO: “ITALIA COME DANIMARCA, DIVENTI PAESE CASHLESS”

ROMA – “Prendiamo esempio. Sicuramente uno dei tanti motivi in più per essere una società cashless”.

Beppe Grillo in un post sul suo blog invita l’Italia a prendere esempio dalla Danimarca, Paese ‘senza contanti’.

“La Danimarca – racconta – ha registrato il suo primo anno senza rapine in banca, poiché l’uso di denaro contante è diminuito negli ultimi anni. Nel 2021, il paese nordico ha avuto una sola una rapina in banca, in calo rispetto alle 222 di due decenni fa, secondo i dati di Finance Denmark. L’anno scorso, nel 2022, non ne è avvenuta nessuna. Le banche nel tempo hanno ridotto i loro servizi di cassa. Di circa 800 filiali bancarie solo circa 20 hanno ancora personale che gestisce depositi e prelievi. La riduzione del numero di cassieri in Danimarca è in gran parte dovuta al fatto che la maggior parte dei pagamenti viene effettuata tramite carte di pagamento o altre opzioni di pagamento digitali”.

“La banca centrale danese ha riferito nel marzo dello scorso anno che l’uso del contante si è quasi dimezzato, passando dal 23% dei pagamenti nel 2017 al 12% nel 2021”.