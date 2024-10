“GRINTA, DETERMINAZIONE E VOGLIA DI RISCATTO”: L’ISWEB AVEZZANO RUGBY OSPITA IL CUS TORINO

AVEZZANO – Reagire per dimostrare il proprio valore: questo l’imperativo con cui i giocatori dell’Isweb Avezzano Rugby scenderanno in campo questa domenica, 27 ottobre, nel match casalingo contro il Cus Torino, squadra che la scorsa stagione ha disputato le finali nazionali per la promozione in Serie A Elite.

Gli abruzzesi sono chiamati a riscattare le due sconfitte consecutive contro il Biella e l’Unione Capitolina Rugby. Determinazione e grinta non mancano e già questa settimana, durante gli allenamenti, si è vista la voglia di scendere in campo per mostrare il vero volto della squadra allenata dall’head coach Vincenzo Troiani.

Queste le parole dell’allenatore dei trequarti, Roberto Quartaroli, alla vigilia del match: “I ragazzi hanno lavorato bene in settimana sia su alcuni aspetti nei quali la scorsa partita non siamo stati performanti, sia con il focus sul prossimo avversario. Siamo consapevoli che domenica affronteremo una squadra ben consolidata, con degli elementi di grande qualità. Non ci rimare che riportare in partita il buon lavoro fatto in allenamento”.

“Veniamo da due settimane di duro lavoro che purtroppo hanno fruttato meno punti del previsto. Per questo motivo domenica vogliamo riscattarci e dimostrare sul campo il valore di questo gruppo. Non vediamo l’ora di scendere in campo”, commenta Piergiorgio Giangregorio, seconda linea giallonera.