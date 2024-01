GROOVY FRIDAYS ALL’ENOTECA CASALE LIBERATI DI STIFFE: CONNUBIO TRA VINI E RARE GROOVE DI DJ SEB

L’AQUILA – Groovy Fridays: ovvero un incontro che coinvolge tutti i sensi tra l’Enoteca Casale Liberati di Stiffe, in provincia dell’Aquila, e deejay Seb al secolo Sebastian Alvarez, artista peruviano e americano residente nella vicina Fontecchio, con un’ampia selezione di vini naturali a cura di Bebbo Liberati, accompagnati un ricco buffet di prodotti genuini locali, e una avvolgente e pirotecnica proposta musicale di “rare groove” da tutto il mondo, sia quello delle origini che quello contemporaneo.

L’appuntamento è a partire dalle ore 19,00 di domani venerdì 19 gennaio, all’Enoteca Casale Liberati, nella frazione del comune di San Demetrio ne’ Vestini, celebre per le grotte e cascate.

Il Rare Groove è un genere musicale influenzato da funk, soul, jazz e rhythm and blues, ed è caratterizzato dall’uso di brani oscuri e difficili da trovare, che non erano ampiamente conosciuti o trasmessi dalle radio tradizionali, ed è emerso durante un periodo di sconvolgimenti sociali e politici nel Regno Unito. Era un genere abbracciato allo stesso modo dal pubblico bianco e nero e divenne un simbolo di unità e inclusività.

Spiega ancor meglio deejay Seb, “La parola groovy ha origine nella cultura jazz degli anni ’20 e Il termine divenne molto popolare durante il movimento della controcultura degli anni ’60. In un numero del 1943 della pubblicazione Correct English, il batterista Gene Krupa disse che il groove venne fuori da quelle sessioni di musica nel back-room, in cui ogni musicista suonava il brano secondo le sue nozioni individuali… Uno era, o non era, melodicamente nel groove. Una recente ricerca dell’Università di Tsukuba in Giappone, ha poi rivelato che la musica con groove può aumentare significativamente la funzione esecutiva e l’attività cerebrale associata, nei partecipanti che hanno familiarità con la musica. E il professor Soya assicura che ‘i nostri risultati indicano che le differenze individuali nelle risposte psicologiche alla musica groove, modulano gli effetti corrispondenti sulla funzione esecutiva. Pertanto, gli effetti del ritmo groove sulle prestazioni cognitive umane possono essere influenzati dalla familiarità o dalla capacità di elaborazione del ritmo”.