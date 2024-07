“GROSSMAN MEETING” A PESCARA: MARSILIO, “GLORIOSA LA TRADIZIONE ABRUZZESE SU TEMI DI ASTROFISICA”

PESCARA – Il presidente della Giunta regionale, Marco Marsilio, intervenendo, questa mattina, all’Aurum di Pescara, in apertura della 17° edizione del Marcel Grossman Meeting, convegno mondiale dell’astrofisica che vede la partecipazione di 700 scienziati provenienti da ben 52 Paesi e ben 2 premi Nobel, ha sottolineato che “l’Abruzzo, su temi come l’astrofisica e la fisica teorica avanzata, può vantare una gloriosa tradizione che vede il suo epicentro nei laboratori di fisica nucleare del Gran Sasso, nell’Osservatorio Astronomico e nel Gran Sasso Science Institute, istituzione costituita dopo il terremoto del 2009 proprio per rilanciare, nel segno della cultura e della ricerca scientifica, lo sviluppo della città dell’Aquila e dell’Abruzzo.

Per non parlare poi del controllo satellitare che vede nel centro spaziale del Fucino il suo punto di riferimento. Quindi, siamo ben lieti di poter ospitare un evento che da questo punto di vista – ha concluso Marsilio – consolida e rilancia una vocazione naturale del nostro territorio”.