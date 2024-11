GROSSO CAMION ESCE DI CARREGGIATA IN VIA DEI MEDICI ALL’AQUILA: PAURA, RALLENTAMENTI E DISAGI

L’AQUILA – Un camion lungo una decina di metri si è impantanato fuori della carreggiata in via dei Medici all’Aquila. Sul posto per il soccorso e la rimozione sono intervenuti diversi uomini e mezzi della Polizia Locale e delle Autodemolizioni San Vittorino.

Questo incidente, l’altra sera, ha comportato rallentamenti e blocco momentaneo della strada divenuta una arteria principale per il collegamento S.S. 17 con la statale 80. Non ci sono feriti ma l’episodio ha destato allarme e solo il caso ha evitato la presenza di altri mezzi che avrebbero forse comportato conseguenze imprevedibili. (g.g.)