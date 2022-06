SAN DEMETRIO NE’ VESTINI – Ottomila visitatori accolti da aprile a giugno, numeri incoraggianti che hanno ispirato l’organizzazione di un nuovo punto informativo in stretta collaborazione con il Parco Sirente Velino, un logo ufficiale e la mascotte che diventeranno un brand per la creazione di oggettistica e gadget per i turisti.

Il Comune di San Demetrio Ne’ Vestini (L’Aquila), che conta circa 2mila abitanti, presenterà, nel corso di una conferenza stampa giovedì 9 giugno, alle 11, nella sede del Consiglio comunale, l’azienda speciale Territorio e Cultura, azienda pubblica al 100% che dal 2 aprile gestisce il sito delle Grotte di Stiffe.

Una questione che, a dicembre dello scorso anno, aveva scatenato una bufera al Comune portando il sindaco Antonio Di Bartolomeo a ritirare le deleghe alla vicesindaco Alessia Fazio, ufficialmente per il “potenziale conflitto di interessi” nell’ambito “della sua recente attività lavorativa nel pubblico (di cui non ha dato tempestiva comunicazione all’amministrazione)” all’Ufficio speciale per la ricostruzione, ma in sostanza, perché contraria alla creazione dell’Azienda speciale delle grotte di Stiffe, decisione a suo dire, “anti-economica per il nostro ente, e ho prodotto relazioni tecniche a rafforzare la mia convinzione, proponendo come soluzione ben più sostenibile quella di affidare all’esterno il servizio di accompagnamento turisti”, le parole di Fazio.

E così oggi, nell’annunciare la conferenza stampa, il sindaco Di Bartolomeo, di area civica nello staff politico del vice presidente vicario del Consiglio regionale Roberto Santangelo, sottolinea: “In due mesi di attività e di gestione da parte dell’azienda speciale sono già eccellenti i numeri registrati in quanto a visite turistiche”.

Giovedì 9 giugno i vertici aziendali saranno presentati alla comunità e alla stampa, nella conferenza indetta dal Comune di San Demetrio ne’ Vestini. Dal primo giugno scorso ha preso servizio il direttore dell’azienda, dopo proceduta ad evidenza pubblica ed esame, Stefano Filauro presente insieme all’Amministratore unico dell’azienda Giovanni Cappelli.

Nell’invito alla conferenza, il primo cittadino rimarca come finalmente, “il sito turistico, dopo anni di incertezze, torna ad avere una gestione proiettata al ventennio con gestione pubblica al 100%”.