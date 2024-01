GROTTE DI STIFFE ALLA BIT DI MILANO: PRESENTATE APP PER VIDEO GUIDE IN LIS E AREA PET

MILANO – Da 4 al 6 febbraio torna la BIT di Milano, il più importante appuntamento fieristico italiano legato al turismo, a cui anche quest’anno parteciperanno le Grotte di Stiffe, nel padiglione della Regione Abruzzo.

“Nel 2024 – dichiara Giovanni Cappelli, amministratore unico dell’Azienda speciale Territorio e Cultura che gestisce le Grotte – l’azienda si è posta obiettivi ambiziosi, per raggiungere i quali si è dimostrata fondamentale la presenza in questi importanti eventi legati al turismo. Partecipare ad eventi di rilievo nazionale ed internazionale ci consente di ottenere ulteriore visibilità e, quindi, massimizzare la presenza turistica sul territorio. In questa cornice presenteremo le due importanti novità del 2024: l’app per le video guide in LIS e l’area Pet, antistante le grotte e dedicata ai piccoli amici”.

“Grazie al supporto dell’assessorato al Turismo della Regione Abruzzo – aggiunge il sindaco di San Demetrio ne’ Vestini, Antonio Di Bartolomeo – anche quest’anno parteciperemo da protagonisti a questo importante evento dedicato al turismo, che ci permette di portare all’attenzione di operatori ed esperti del settore sia le Grotte di Stiffe, che tutte le altre bellezze naturalistiche del Comune di San Demetrio e del suo territorio”.

Ad illustrare le due importanti novità, il direttore delle Grotte di Stiffe, Victor Casulli: “La prima riguarda un’app con video guida LIS per rendere fruibile il sito naturalistico anche alle persone non udenti, nell’ottica dell’inclusione e dell’accessibilità. La seconda, sempre nella stessa ottica, riguarda invece l’area Pet che renderà le Grotte animal friendly. I possessori di animali potranno così visitare tranquillamente il sito, lasciando in custodia i propri amici a quattro zampe nell’area dedicata”.

L’offerta turistica delle Grotte di Stiffe e del territorio di San Demetrio ne’ Vestini, comprensiva delle due principali novità, verrà illustrata in conferenza stampa il prossimo 5 febbraio alle ore 11, direttamente alla BIT di Milano.