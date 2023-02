GROTTE DI STIFFE ALLA BIT MILANO: “VALORIZZIAMO I NOSTRI TESORI”

SAN DEMETRIO NE’ VEVSTINI – Non potevano mancare le Grotte di Stiffe alla Borsa Internazionale del Turismo 2023 di Milano in programma da domenica 12 a martedì 14 febbraio.

La prima Bit post covid 19, in cui “le persone sono tornate con entusiasmo a vivere gli stand e scoprire l’Italia”, commenta in una nota il sindaco di San Demetrio Ne’ Vestini (L’Aquila) Antonio di Bartolomeo, presente a Milano con l’assessore Mattia Di Fabio.

Alla manifestazione, organizzata da Fiera Milano sin dal 1980, tra le più prestigiose del panorama internazionale in fatto di promozione e cultura dei territori, partecipano ogni anno migliaia di operatori turistici e viaggiatori di tutto il mondo. Ben 360 metri quadri di stand per ospitare 34 operatori turistici e 15 momenti di approfondimento su varie tematiche legate alla promozione del territorio. Sono i numeri della presenza abruzzese alla BIT di Milano.

È il primo anno in cui le Grotte di Stiffe sono tra i protagonisti degli stand e gli eventi più importanti legati alla promozione turistica del Paese, oltre che d’Abruzzo.

Per esaltare le Grotte e le risorgenze religiose del territorio, visto l’anno dell’indulgenza plenaria donata da Papa Francesco alla città dell’Aquila, il sindaco di San Demetrio Ne’ Vestini, Antonio di Bartolomeo, in collaborazione con il sindaco di Fagnano Alto, Francesco D’Amore, il sindaco di Fossa, Fabrizio Boccabella e il sindaco di Caporciano, Alessandro Pernetta, ha dato input per la creazione di una brochure del territorio dal titolo “Itinerari tra fede e natura”.

“Le nostre Grotte sono qualcosa di unico nel panorama internazionale e la presenza alla Bit lo conferma. Cerchiamo di offrire e garantire sempre un servizio completo al nostro territorio, poiché il nostro primo obiettivo è proprio lo sviluppo delle nostre aree a 360 gradi e, affinché questo si realizzi, l’efficenza dei servizi è fondamentale”, spiega l’amministratore dell’ATC, Azienda speciale Territorio e Cultura, Giovanni Cappelli, che gestisce il sito naturalistico.

“Portare le Grotte ed il territorio alla Bit di Milano è un passo fondamentale per la valorizzazione dei nostri tesori. Con Regione Abruzzo si è creata una sinergia virtuosa, con l’obiettivo di promuovere al meglio l’immagine del territorio che ha tutte le caratteristiche per attrarre un turismo vario, che non riguarda solo le Grotte. Le Grotte come volano per il territorio circostante”, conclude il sindaco Di Bartolomeo.